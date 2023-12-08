Федір Веніславський пропонує перевірити посадових осіб органів влади на детекторі брехні

Член парламентського Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський 7 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 10322 про проведення дослідження із застосуванням поліграфа стосовно певних категорій посадових осіб органів державної влади України.
Наразі текст відсутній.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 7 грудня підписав Указ №812/2023 про увільнення Федора Веніславського від виконання обов’язків Представника Президента України у Верховній Раді України
Також нагадаємо, раніше Володимир Зеленський 30 червня увів в дію рішення РНБО стосовно боротьби з корупцією в судах. Серед іншого рішення РНБО передбачає перевірку всього колективу суду, якщо одного з суддів спіймали на хабарі. У тому числі – й перевірку суддів Верховного Суду.
На виконання цього рішення у Верховній Раді 3 липня зареєстрували відповідний законопроект 9454.
Втім, Венеційська комісія 9 жовтня оприлюднила Висновок на цей законопроект про поліграф для суддів, де заявила, що це є «досить суперечливим питанням».
Автор: Наталя Мамченко
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