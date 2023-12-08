Правозахисні організації через суд Британії вимагають зупинити експорт зброї до Ізраїлю

Від Великої Британії вимагають не надавати ліцензії на експорт озброєння урядам, які допускають злочини.

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Юридичні та правозахисні організації подали позов до британського Високого суду з вимогою зупинити видачу ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Палестинська правозахисна організація "Аль-Хак" та міжнародна мережа Global Legal Action Network (GLAN) повідомили про подання позову після того, як британський уряд ігнорував їхні повторні заклики зупинити продаж озброєння Ізраїлю, особливо після смертельного нападу ХАМАСу 7 жовтня, який став поштовхом до нинішньої війни.

Міжнародний юрист з "Аль-Хак" Ахмед Абофул вважає, що Велика Британія повинна мати юридичну та моральну відповідальність не надавати ліцензії на експорт озброєння урядам, які допускають злочини.

Протягом останніх тижнів з'явилося багато повідомлень про порушення міжнародного права з обох сторін конфлікту - ХАМАСом та ізраїльськими силами. Зокрема, некомерційна група Campaign Against Arms Trade наголошує, що британська промисловість, зокрема компанія BAE Systems, постачає близько 15% компонентів для літаків F-35, які використовує Ізраїль, і ці літаки, за їхніми твердженнями, були задіяні в останніх бомбардуваннях Гази.

Наприкінці минулого місяця міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що обсяг британського експорту зброї до Ізраїлю є відносно невеликим, згадавши суму в 42 мільйони фунтів стерлінгів минулого року. Проте активісти продовжують проводити протести біля заводів BAE Systems у різних місцях Великої Британії, закликаючи компанію відмовитися від торгівельних відносин з Ізраїлем.

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