Правозащитные организации через суд Британии требуют остановить экспорт оружия в Израиль

От Великобритании требуют не предоставлять лицензии на экспорт вооружения правительствам, которые допускают преступления.

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Юридические и правозащитные организации подали иск в британский Высокий суд с требованием остановить выдачу лицензий на экспорт оружия в Израиль. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Палестинская правозащитная организация "Аль-Хак" и международная сеть Global Legal Action Network (GLAN) сообщили о подаче иска после того, как британское правительство игнорировало их повторные призывы остановить продажу вооружения Израилю, особенно после смертельного нападения ХАМАСа 7 октября, который стал толчком к нынешней войне.

Международный юрист из "Аль-Хак" Ахмед Абофул считает, что Великобритания должна иметь юридическую и моральную ответственность не предоставлять лицензии на экспорт вооружения правительствам, которые допускают преступления.

В течение последних недель появилось много сообщений о нарушении международного права с обеих сторон конфликта - ХАМАСом и израильскими силами. В частности, некоммерческая группа Campaign Against Arms Trade отмечает, что британская промышленность, в частности компания BAE Systems, поставляет около 15% компонентов для самолетов F-35, которые использует Израиль, и эти самолеты, по их утверждениям, были задействованы в последних бомбардировках Газы.

В конце прошлого месяца министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что объем британского экспорта оружия в Израиль является относительно небольшим, упомянув сумму в 42 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году. Тем не менее активисты продолжают проводить протесты возле заводов BAE Systems в разных местах Великобритании, призывая компанию отказаться от торговых отношений с Израилем.

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