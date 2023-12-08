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Кто получит право на освобождение от военной службы, - Марьяна Безуглая раскрыла детали законопроекта

12:02, 8 декабря 2023
Стало известно, кто получит отсрочку или освобождение от военной службы.
Кто получит право на освобождение от военной службы, - Марьяна Безуглая раскрыла детали законопроекта
Источник фото: ukrinform
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Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Марьяна Безуглая 8 декабря сообщила о текущем состоянии наработки законопроекта относительно «мобилизации, рекрутинга, прохождения службы и связанных норм».

«Это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы, мы прорабатываем реалистичную модель», - отметила она.

Следовательно, по ее словам, убирается категория «ограниченно годен». Остаются только годные и негодные.

Отсрочку, но не основание для увольнения будут иметь:

  • Соискатели последовательного высшего образования, которым меньше или ровно 30 лет.
  • Все ученые с учеными званиями.
  • Все преподаватели, работающие на полную ставку.

Что касается права на освобождение от военной службы, Марьяна Безуглая объяснила следующее.

«Какая отсрочка такое и право на увольнение:

  • Все люди с инвалидностью.
  • Имеющие трех и более детей.
  • Если двое военнослужащих имеют ребенка, один имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть, если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.
  • Если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью.
  • Если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает, то получит отсрочку)
  • Попечители лица с инвалидностью 1-3 групп, признанного в судебном порядке недееспособным.
  • Беременные женщины и женщины в декрете.
  • Только действующие нардепы (всех бывших убрали)», - отметила она.

«Не будут подлежать мобилизации в течение 6 месяцев в течение увольнения:

  • из плена
  • срочники
  • кто был мобилизован и уволен», - добавила депутат.

Основание для увольнения будут иметь, по ее словам, лица, «побывавшие в плену (недобровольно)», «генералы по решению военного руководства». Также это лица, прослужившие во время действия военного положения определенное количество времени. Но данный вопрос пока прорабатывается.

Напомним, также Марьяна Безуглая сообщила, что всех уволенных срочников переведут в мобилизационный ресурс.

Кроме того, мы писали, что Президент Владимир Зеленский 7 декабря ответил на петицию об увольнении военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные законом сроки службы.

Автор: Наталья Мамченко

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