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Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные Законом сроки службы

11:40, 8 декабря 2023
Увольнение военнослужащих срочной службы: Владимир Зеленский ответил на петицию.
Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные Законом сроки службы
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Президент Владимир Зеленский 7 декабря ответил на петицию об увольнении военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные законом сроки службы.

Петиция была подана 7 сентября 2023 года и по состоянию на 8 декабря набрала 25235 подписей.

Как отмечал автор петиции, «срочники до войны отслужили 15 месяцев, не выходя из воинских частей, не видя мир и не чувствуя никакой поддержки со стороны государства в плане морального и денежного обеспечения честно и добросовестно отдавали долг Родине в виде вычеркнутых месяцев жизни на срочной службе».

«24 февраля 2022 года срочники встали на защиту страны в городах и селах, многие погибли и попали в плен. Через несколько месяцев срочников просто отправили в тыловые части для заметания плаца и удовлетворения потребностей командиров без отпусков, без увольнений, без оздоровительных, без надлежащего медицинского обследования, без льгот, без всего нуждающегося человека, но с дополнительным вознаграждением, которое вы пообещали платить до конца действия военного положения (которое отменило правительство).

30 сентября вы отменили призыв на срочную службу во время действия военного положения, оставив призывников от 18 до 27 лет неприкосновенными и вместо них должны служить МЫ - призывы 2020 и 2021. Это не справедливо.

Срочная служба существует для получения военно-учетной специальности и не может продолжаться вечность. На срочной службе нет перспектив и карьерного роста.

Исходя из вышеприведенного, предлагаю уволить военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные законом сроки службы и задуматься над возобновлением призыва на срочную службу во время действия военного положения для привлечения призывников в армию», - отмечено в петиции.

Владимир Зеленский дал следующий ответ.

«Благодарю всех, кто приобщился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и высказал соответствующую позицию.

…В настоящее время в условиях военного положения военнослужащие срочной военной службы выполняют определенные законодательством служебные обязанности и обеспечивают, в частности, деятельность воинских частей и подразделений в пунктах постоянной дислокации и охрану определенных объектов и непосредственного участия в отпоре российской вооруженной агрессии не привлекаются.

Следует отметить, что военнослужащие срочной военной службы по их собственному желанию могут быть переведены на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или заключить контракт на прохождение военной службы по контракту.

Государство гарантирует военнослужащим и членам их семей социальную и правовую защиту.

С целью улучшения социального обеспечения военнослужащих срочной военной службы и содействия их восстановлению и отдыху в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» 28.06.2023 внесены изменения, которыми, в частности, предусмотрено предоставление военнослужащим срочной военной службы отпуска общей продолжительностью 30 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда внутри Украины к месту проведения отпуска и обратно.

Кроме того, Законом Украины от 28.06.2023 № 3161-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения» предусмотрена выплата военнослужащим срочной военной службы ежемесячного вознаграждения за особенности прохождения службы во время действия военного положения (особого периода) в размере 6000 гривен.

Конституцией Украины и законами Украины «О Кабинете Министров Украины», «О воинской обязанности и военной службе» на Правительство Украины возложены полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины и боеспособности Вооруженных Сил Украины, обеспечению социальных и правовых гарантий военнослужащим, организации подготовки проведения призыва граждан на срочную военную службу.

Учитывая изложенное, я обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора», - отметил Президент.

Напомним, 8 декабря член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что всех уволенных срочников переведут в мобилизационный ресурс.

Автор: Наталья Мамченко

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