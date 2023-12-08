Володимир Зеленський відповів на петицію про звільнення військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені законом терміни служби

Звільнення військовослужбовців строкової служби: Володимир Зеленський відповів на петицію.

Президент Володимир Зеленський 7 грудня відповів на петицію про звільнення військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені законом терміни служби.

Петиція була подана 7 вересня 2023 року та станом на 8 грудня набрала 25235 підписів.

Як зазначав автор петиції, «строковики до війни відслужили 15 місяців, не виходячи з військових частин, не бачачи світ та не відчуваючи ніякої підтримки з боку держави в плані морального та грошового забезпечення чесно та сумлінно віддавали борг Батьківщині у виді викреслених місяців життя на строковій службі».



«24 лютого 2022 року строковики встали на захист країни у містах та селах, багато хто загинув та потрапив в полон. Через декілька місяців строковиків просто відправили в тилові частини задля замітання плацу та задоволення потреб командирів без відпусток, без звільнень, без оздоровчих, без належного медичного обстеження, без пільг, без всього що потребує людина, але з додатковою винагородою, яку ви пообіцяли платити до кінця дії воєнного стану (яку відмінив уряд).



30 вересня ви відмінили призов на строкову службу під час дії воєнного стану, залишивши призовників від 18 до 27 років недоторканими до служби й замість них повинні служити МИ - призови 2020 та 2021. Це не справедливо.



Строкова служба існує задля здобуття військо-облікової спеціальності та не може продовжуватися вічність. На строковій службі немає перспектив та карʼєрного росту.

Виходячи з вищенаведеного пропоную звільнити військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені законом терміни служби та задуматись над відновленням призову на строкову службу під час дії воєнного стану задля залучення призовників до армії», - було зазначено у петиції.

Володимир Зеленський надав наступну відповідь.

«Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади і суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію.

…Наразі в умовах воєнного стану військовослужбовці строкової військової служби виконують визначені законодавством службові обов’язки та забезпечують, зокрема, діяльність військових частин і підрозділів у пунктах постійної дислокації та охорону визначених об’єктів і до безпосередньої участі у відсічі російської збройної агресії не залучаються.

Слід зазначити, що військовослужбовці строкової військової служби за їх власним бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або укласти контракт на проходження військової служби за контрактом.

Держава гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей соціальний і правовий захист.

З метою покращення соціального забезпечення військовослужбовців строкової військової служби та сприяння їх відновленню і відпочинку до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 28.06.2023 внесено зміни, якими, зокрема, передбачено надання військовослужбовцям строкової військової служби під час дії воєнного стану відпустки загальною тривалістю 30 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку.

Крім того, Законом України від 28.06.2023 № 3161–ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» передбачено виплату військовослужбовцям строкової військової служби щомісячної винагороди за особливості проходження служби під час дії воєнного стану (особливого періоду) в розмірі 6000 гривень.

Конституцією України та законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про військовий обов'язок і військову службу» на Уряд України покладено повноваження щодо здійснення заходів із забезпечення обороноздатності України та боєздатності Збройних Сил України, забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовцям, організації підготовки проведення призову громадян на строкову військову службу.

Ураховуючи викладене, я звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора», - зазначив Президент.

Нагадаємо, 8 грудня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Мар’яна Безугла повідомила, що всіх звільнених строковиків переведуть в мобілізаційний ресурс.

Автор: Наталя Мамченко

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