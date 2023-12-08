Всіх звільнених строковиків переведуть в мобілізаційний ресурс

У законопроекті про мобілізацію передбачать, що всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс.

Строковиків переведуть в мобілізаційний ресурс. Про це 8 грудня повідомила член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Мар’яна Безугла.

«Строкова служба:

прибираємо строкову службу

звільняємо строковиків

всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил», - зауважила депутат.

Нагадаємо, за її словами, кандидати та доктори наук отримають відстрочку від призову.

Також Мар’яна Безугла розповіла, що військовозобов’язані повинні будуть постійно носити з собою військово-обліковий документ, а вручати повістки зможе за місцем роботи поліція.

Автор: Наталя Мамченко

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