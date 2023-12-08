Все кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва – стали известны детали законопроекта о мобилизации

Кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва. Соответствующие детали законопроекта о мобилизации сообщила народный депутат от «Слуги народа», член Комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая.
Так, по ее словам, будет «отсрочка, но не основание для освобождения» для следующих лиц:
⁃ Соискатели последовательного высшего образования, которым меньше 30 лет или ровно 30 лет.
⁃ Все ученые с учеными званием.
⁃ Все преподаватели, работающие на полную ставку.
Впрочем, по словам Марьяны Безуглой, это все еще проект.
Автор: Наталья Мамченко
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