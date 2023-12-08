Все кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва – стали известны детали законопроекта о мобилизации

Отсрочку от призыва получат все ученые, имеющие ученое звание - Марьяна Безуглая рассказала о том, что будет в законопроекте о мобилизации.

Кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва. Соответствующие детали законопроекта о мобилизации сообщила народный депутат от «Слуги народа», член Комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Так, по ее словам, будет «отсрочка, но не основание для освобождения» для следующих лиц:

⁃ Соискатели последовательного высшего образования, которым меньше 30 лет или ровно 30 лет.

⁃ Все ученые с учеными званием.

⁃ Все преподаватели, работающие на полную ставку.

Впрочем, по словам Марьяны Безуглой, это все еще проект.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.