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Все кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва – стали известны детали законопроекта о мобилизации

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Все кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва – стали известны детали законопроекта о мобилизации

10:56, 8 декабря 2023
Отсрочку от призыва получат все ученые, имеющие ученое звание - Марьяна Безуглая рассказала о том, что будет в законопроекте о мобилизации.
Все кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва – стали известны детали законопроекта о мобилизации
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Кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва. Соответствующие детали законопроекта о мобилизации сообщила народный депутат от «Слуги народа», член Комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Так, по ее словам, будет «отсрочка, но не основание для освобождения» для следующих лиц:

Соискатели последовательного высшего образования, которым меньше 30 лет или ровно 30 лет.

Все ученые с учеными званием.

Все преподаватели, работающие на полную ставку.

Впрочем, по словам Марьяны Безуглой, это все еще проект.

Автор: Наталья Мамченко

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