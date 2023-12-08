Всі кандидати та доктори наук отримають відстрочку від призову, - стали відомі деталі законопроекту про мобілізацію

Відстрочку від призову отримають всі науковці, які мають вчене звання, - Мар’яна Безугла розповіла про те, що буде у законопроекті про мобілізацію.

Кандидати та доктори наук отримають відстрочку від призову. Відповідні деталі законопроекту про мобілізацію повідомила народний депутат від «Слуги народу», член Комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла.

Так, за її словами, буде «відстрочка, але не підстава для звільнення» для наступних осіб:

⁃ Здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше 30 років або рівно 30 років.

⁃ Всі науковці з вченими званням.

⁃ Всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Втім, за словами Мар’яни Безуглої, це «все ще проект».

Автор: Наталя Мамченко

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