Закупівля запчастин для бойових літаків СУ-27: очільника оборонного заводу викрили на розкраданні коштів, — СБУ

Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.

За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання.

Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля.

«Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити.

Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна.

На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Так, у подальшому учасники «схеми» планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою.

Однак, правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення.

Наразі вже ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, перевіряється причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших оборонних договорів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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