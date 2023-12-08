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  1. В Україні

Смертельна сутичка незнайомців у столиці: судитимуть киянина

12:38, 8 грудня 2023
У Києві перед судом постане місцевий мешканець, який ножем смертельно травмував незнайомця під час конфлікту.
Смертельна сутичка незнайомців у столиці: судитимуть киянина
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві перед судом постане місцевий мешканець, якого звинувачують у вчиненні смертельного травмування незнайомця. Зловмисник під час конфлікту завдав потерпілому ножове поранення. Після нападу чоловіка госпіталізували, проте наступного дня він помер. За вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі, – повідомляє поліція Києва.

На початку жовтня правоохоронці отримали повідомлення від громадян про чоловіка з пораненням біля будинку на проспекті Соборності. Поліція оперативно прибула на місце та встановила, що потерпілий отримав поранення від ножа у результаті конфлікту. Згідно зі збиралими даними, чоловік, який перебував у нетверезому стані, відштовхнув від себе жінку, що відбивалась у бійці, після чого невідомий знайомий вдарив його ножем у груди.

Медики доставили постраждалого до лікарні, де його госпіталізували зі серйозними пораненнями грудей та внутрішніх органів. Незважаючи на надану допомогу, 32-річний чоловік помер наступного дня. Патрульні поліцейські затримали зловмисника за його місцем проживання за ч. 2 ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція затримала порушника за його місцем проживання.

Під час розслідування слідчо-оперативна група вилучила з місця події кухонний ніж зі слідами бурого кольору та інші матеріали. Виявлено, що порушник, народжений 1975 року, мав злочинну минулу, пов'язану з незаконним обігом наркотичних засобів.

За фактом вчиненого злочину слідчі під керівництвом прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого, за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до десяти років позбавлення волі. Після завершення досудового розслідування справу направили до суду.

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