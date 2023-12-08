Apple збирається виготовляти в Індії понад 50 млн iPhone на рік

Цього плану компанія хоче дотримуватися у найближчі 2–3 роки.

Компанія Apple та її постачальники збираються виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щорічно протягом наступних 2-3 років. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Якщо ці плани будуть реалізовані, на Індію припадатиме чверть світового виробництва iPhone, а наприкінці десятиліття ця частка збільшиться. Водночас Китай залишиться найбільшим виробником iPhone.

Як пише WSJ, останніми роками Apple поступово збільшувала свою присутність в Індії, попри такі проблеми, як хитка інфраструктура та обмеження щодо праці, які часто ускладнюють ведення бізнесу.

Зокрема, профспілки протистоять спробам компаній отримати дозвіл на 12-годинний робочий день, який постачальники Apple вважають корисним у кризові періоди.

Раніше ми писали, що Apple запровадить новий стандарт обміну повідомленнями iPhone з Android.

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