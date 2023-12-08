На Київщині сталося смертельне ДТП за участі трьох автомобілів, фото

Смертельна аварія сталася поблизу с. Шкарівка.

Фото: ДСНС

У четвер, 7 грудня на автодорозі Одеса – Київ поблизу с. Шкарівка сталася дорожньо-транспортну пригода. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

За словами рятувальників, в ДТП потрапили один вантажний та три легкових автомобілі.

«Внаслідок ДТП загинув чоловік 1959 року народження. Затримки руху транспорту немає», - сказано у повідомленні.

Рятувальники додали, що до ліквідації наслідків ДТП залучено від ДСНС 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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