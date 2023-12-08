В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, фото

Смертельная авария произошла вблизи с. Шкаровка.

В четверг, 7 декабря на автодороге Одесса – Киев вблизи с. Шкаровка произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

По словам спасателей, в ДТП попали один грузовой и три легковых автомобиля.

«В результате ДТП погиб мужчина 1959 года рождения. Задержки движения транспорта нет», – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что к ликвидации последствий ДТП привлечены от ГСЧС 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.