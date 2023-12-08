Единый госреестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей обновили: что изменилось

ГП «НАИС» оптимизировало работу функционала ЕГР.

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что 8 декабря было обновлено программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Об этом говорится в пресс-службе ГП.

По результатам проведенных технических работ оптимизирована работа функционала формирования запроса и получения сканированных копий документов, содержащихся в регистрационном деле в электронной форме (для государственных органов, органов местного самоуправления и других определенных законом лиц).

Ранее сообщалось, что будет изменен размер платы за получение информации из Реестра недвижимости.

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