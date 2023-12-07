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  1. В Украине

Будет изменен размер платы за получение информации из Реестра недвижимости

16:47, 7 декабря 2023
С 2024 года будет изменена сумма, которую нужно заплатить за получение данных из Реестра недвижимости.
Будет изменен размер платы за получение информации из Реестра недвижимости
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Как известно, 1 января 2024 вступит в силу Закон о Государственном бюджете Украины-2024, нормы которого устанавливают новый размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В связим с этим будет изменена сумма, которую нужно заплатить за получение данных из Реестра недвижимости. Об этом говорится на сайте ГП «Национальные информационные системы».

«ГП «НАИС» внесло соответствующие изменения в публичный договор о предоставлении сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса (АРИ) Государственного реестра прав на недвижимое имущество, в части размера административного сбора за предоставление информации из реестра, отраженного в Приложении 4 к указанному публичному договору», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с электронной копией текста эталонного экземпляра указанного публичного договора в новой редакции, который предлагается для пользователей сервисной услуги, можно ознакомиться на официальном сайте ГП «НАИС».

«Согласно положениям статьи 34 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и пункта 7 Порядка предоставления информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, утвержденного постановлением КМУ № 1127, за предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество имущество в электронной форме с использованием сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса указанного реестра ежемесячно взимается административный сбор в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 01 января календарного года, из расчета за один час возможности использования такого интерфейса и округляется до ближайших 10 гривен», - сказано в сообщении.

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