Бил собаку ногой и тянул по асфальту: в Киеве сообщили о подозрении мужчине

Киевлянину сообщено о подозрении за издевательство над животным.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 51-летнему мужчине по факту жестокого обращения с животным, что привело к телесным повреждениям.

Как сообщила Киевская городская прокуратура злоумышленник, выгуливая на территории заповедника «Бабий Яр» собаку породы йоркширский терьер, несколько раз поднимал животное вверх за ошейник, бил ногой по туловищу и тянул силой по асфальту.

«В результате указанных действий собака получила многочисленные переломы. Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения на территории заповедника, а также множество случайных прохожих, которые и сообщили об инциденте правоохранителям», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время продолжается следствие. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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