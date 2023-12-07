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В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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Что будет с ценами на продукты во время новогодних праздников: рассказали в Минагрополитики

22:59, 7 декабря 2023
В Украине ожидается подорожание некоторых продуктов из-за блокады границы.
Что будет с ценами на продукты во время новогодних праздников: рассказали в Минагрополитики
Источник фото: intent
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В Украине прогнозируют вероятный рост стоимости отдельных продуктов из-за блокады польской границы, которую организовали местные перевозчики. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что одна группа товаров уже повысила свою цену, и что в ближайшем будущем ожидается повышение стоимости других товарных позиций.

"Если партнеры таки выполнят обещания, например, до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется", - подчеркнул чиновник.

Высоцкий также отметил, что если блокада будет прекращена, риски роста цен на продукты производства снизятся. В то же время, если забастовка будет продолжаться, украинцам придется подготовиться к более высоким расходам на праздничный стол к Рождеству.

Он заметил, что в первую категорию базовых социальных продуктов входят крупы и овощи, которые производятся почти полностью внутри страны. Это означает, что резкого роста цен на рынке не ожидается.

Некоторые товары сейчас продаются даже по меньшим ценам по сравнению с прошлым годом. Среди таких товаров - гречка, яйца, лук, морковь и масло.

Однако, ко второй группе продуктов относятся те, которые импортируются в Украину через другие страны. Польская блокада не повлечет серьезного дефицита на рынке, но транспортные расходы увеличиваются из-за задержек автомобилей, что вызывает увеличение расходов на топливо.

Высоцкий уточнил, что к этой категории продуктов относятся цитрусовые, бананы, рыба, морепродукты, а также корма для животных, которые уже повысили свою цену, но могут подорожать еще больше.

"Все это не имеет отношения к базовым продуктам: яйца, мясо, молоко, овощи, крупы - всего этого достаточно от отечественного производителя", - подчеркнул эксперт.

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