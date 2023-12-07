В Киеве «накрыли» наркобизнес, будут судить группу наркоторговцев

Киевские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении группы наркодельцов.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве правоохранители разоблачили наркобизнес с участием 67-летнего иностранца, который находился в Киевском СИЗО, и его сообщников. Столичные правоохранители сообщили, что провели расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые организовали и осуществляли схему торговли метадоном в столице.

Во время досудебного расследования было установлено, что основной подозреваемый сотрудничал с двумя киевлянами, которые уже имели уголовную запись по похожим преступлениям. По его словам, злоумышленник общался с сообщниками через мобильную связь, указывая им, как осуществлять приобретение метадона крупными партиями и его дальнейшую реализацию клиентам в Киеве.

Во время обысков как в камере подозреваемого в СИЗО, так и по месту жительства других фигурантов, правоохранители изъяли наркотические средства и деньги, полученные от незаконного бизнеса. Сейчас всем трем участникам преступной группы объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по Уголовному кодексу Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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