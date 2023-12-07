Украинцы теперь могут повторно оформить доставку водительского удостоверения за границу

Главный сервисный центр МВД сообщил о запуске новой услуги — повторной доставке водительского удостоверения за границу Укрпочтой.
Как это работает?
Заходите в Электронный кабинет водителя, авторизуетесь, в разделе «Карточка водителя» будет доступна кнопка «Заказать».
После заполнения необходимых анкетных данных необходимо ввести адрес доставки и оплатить услугу.
Логистические расходы за границу – 960 грн. Срок международной доставки – около 15 дней.
Повторно заказать доставку водительского удостоверения можно в следующие страны:
- Польша
- Чехия
- Германия
- Италия.
Ранее сообщалось, что в Братиславе украинцы теперь могут восстановить удостоверение водителя.
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