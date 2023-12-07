Українці відтепер можуть повторно оформити доставку посвідчення водія за кордон

Головний сервісний центр МВС повідомив про запуск нової послуги — повторної доставки посвідчення водія за кордон Укрпоштою.
Як це працює?
Заходите в Електронний кабінет водія, авторизуєтеся, у розділі «Картка водія» буде доступна кнопка «Замовити».
Після заповнення необхідних анкетних даних, необхідно ввести адресу доставки та сплатити за послугу.
Логістичні витрати за кордон – 960 грн. Термін міжнародної доставки - близько 15 днів.
Повторно замовити доставку посвідчення водія можливо у такі країни:
- Польща
- Чехія
- Німеччина
- Італія
Раніше ми писали, що у Братиславі українці тепер можуть відновити посвідчення водія.
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