Українці відтепер можуть повторно оформити доставку посвідчення водія за кордон

Повторно замовити доставку посвідчення водія українці можуть у Польщу, Чехію, Німеччину та Італію.

Головний сервісний центр МВС повідомив про запуск нової послуги — повторної доставки посвідчення водія за кордон Укрпоштою.

Як це працює?

Заходите в Електронний кабінет водія, авторизуєтеся, у розділі «Картка водія» буде доступна кнопка «Замовити».

Після заповнення необхідних анкетних даних, необхідно ввести адресу доставки та сплатити за послугу.

Логістичні витрати за кордон – 960 грн. Термін міжнародної доставки - близько 15 днів.

Повторно замовити доставку посвідчення водія можливо у такі країни:

- Польща

- Чехія

- Німеччина

- Італія

Раніше ми писали, що у Братиславі українці тепер можуть відновити посвідчення водія.

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