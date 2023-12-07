У Києві «накрили» наркобізнес, судитимуть групу наркоторговців

Київські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно групи наркоділків.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці викрили наркобізнес за участю 67-річного іноземця, який перебував у Київському СІЗО, і його спільників. Столичні правоохоронці повідомили, що здійснили розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які організували та здійснювали схему торгівлі метадоном у столиці.

Під час досудового розслідування було встановлено, що основний підозрюваний співпрацював з двома киянами, які вже мали кримінальний запис за схожими злочинами. За його словами, зловмисник спілкувався зі спільниками через мобільний зв'язок, вказуючи їм, як здійснювати придбання метадону великими партіями та його подальшу реалізацію клієнтам у Києві.

Під час обшуків як у камері підозрюваного у СІЗО, так і за місцем проживання інших фігурантів, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та гроші, одержані від незаконного бізнесу. Зараз всім трьом учасникам злочинної групи оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за Кримінальним кодексом України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Зловмисникам може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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