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Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. В Україні

У Києві «накрили» наркобізнес, судитимуть групу наркоторговців

22:40, 7 грудня 2023
Київські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно групи наркоділків.
У Києві «накрили» наркобізнес, судитимуть групу наркоторговців
Джерело фото: Поліція Києва
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У Києві правоохоронці викрили наркобізнес за участю 67-річного іноземця, який перебував у Київському СІЗО, і його спільників. Столичні правоохоронці повідомили, що здійснили розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які організували та здійснювали схему торгівлі метадоном у столиці.

Під час досудового розслідування було встановлено, що основний підозрюваний співпрацював з двома киянами, які вже мали кримінальний запис за схожими злочинами. За його словами, зловмисник спілкувався зі спільниками через мобільний зв'язок, вказуючи їм, як здійснювати придбання метадону великими партіями та його подальшу реалізацію клієнтам у Києві.

Під час обшуків як у камері підозрюваного у СІЗО, так і за місцем проживання інших фігурантів, правоохоронці вилучили наркотичні засоби та гроші, одержані від незаконного бізнесу. Зараз всім трьом учасникам злочинної групи оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за Кримінальним кодексом України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Зловмисникам може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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