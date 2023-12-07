Що буде з цінами на продукти під час новорічних свят: розповіли в Мінагрополітики

В Україні очікується подорожчання деяких продуктів через блокаду кордону.

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В Україні прогнозують ймовірне зростання вартості окремих продуктів через блокаду польського кордону, яку організували місцеві перевізники. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що одна група товарів вже підвищила свою ціну, та що в найближчому майбутньому очікується підвищення вартості інших товарних позицій.

«Якщо партнери таки виконають обіцянки, наприклад, до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється», – підкреслив чиновник.

Висоцький також зазначив, що якщо блокада буде припинена, ризики зростання цін на продукти виробництва знизяться. У той же час, якщо страйк буде продовжуватися, українцям доведеться підготуватися до більш високих витрат на святковий стіл до Різдва.

Він зауважив, що до першої категорії базових соціальних продуктів входять крупи та овочі, що виробляються майже повністю усередині країни. Це означає, що різкого зростання цін на ринку не очікується.

Деякі товари наразі продаються навіть за меншими цінами порівняно з минулим роком. Серед таких товарів - гречка, яйця, цибуля, морква та олія.

Проте, до другої групи продуктів відносяться ті, що імпортуються в Україну через інші країни. Польська блокада не спричинить серйозного дефіциту на ринку, але транспортні витрати збільшуються через затримки автомобілів, що викликає збільшення витрат на паливо.

Висоцький уточнив, що до цієї категорії продуктів належать цитрусові, банани, риба, морепродукти, а також корми для тварин, які вже підвищили свою ціну, але можуть подорожчати ще більше.

«Все це не має відношення до базових продуктів: яйця, м'ясо, молоко, овочі, крупи - всього цього достатньо від вітчизняного виробника», – підкреслив експерт.

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