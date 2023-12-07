Бив собаку ногою та тягнув по асфальту: у Києві повідомили про підозру чоловіку

Киянину повідомлено про підозру за знущання над твариною.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 51-річному чоловіку за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до тілесних ушкоджень.

Як повідомила Київська міська прокуратура зловмисник, вигулюючи на території заповідника «Бабин Яр» собаку породи йоркширський тер‘єр, декілька разів піднімав тварину вгору за ошийник, бив ногою по тулубу та тягнув силою по асфальту.

«В результаті вказаних дій собака отримала численні переломи. Дії чоловіка зафіксували камери відеоспостереження на території заповідника, а також безліч випадкових перехожих, які й повідомили про інцидент правоохоронців», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі триває слідство. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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