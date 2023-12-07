Буде змінено розмір плати за отримання інформації з Реєстру нерухомості

З 2024 року буде змінено суму, яку треба заплатити за отримання даних з Реєстру нерухомості.

Як відомо, 1 січня 2024 року набуде чинності Закон про Державний бюджет України-2024, норми якого встановлюють новий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У зв’язку із цим буде змінено суму, яку треба заплатити за отримання даних з Реєстру нерухомості. Про це йдеться на сайті ДП «Національні інформаційні системи».

«ДП «НАІС» внесло відповідні зміни до публічного договору про надання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу (АРІ) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП), в частині розміру адміністративного збору за надання інформації із ДРРП, який відображено в Додатку 4 до зазначеного публічного договору», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з електронною копією тексту еталонного примірника зазначеного публічного договору у новій редакції, який пропонується для користувачів сервісної послуги, можна ознайомитись на офіційному сайті ДП «НАІС».

«Відповідно до положень статті 34 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пункту 7 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою КМУ № 1127, за надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу зазначеного реєстру щомісяця справляється адміністративний збір у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року, з розрахунку за одну годину можливості використання такого інтерфейсу, та округлюється до найближчих 10 гривень», - додали у «НАІС».

Нагадаємо, ми писали, чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним.

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