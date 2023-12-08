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  1. В Украине

Какие условия освобождения от НДС продажи новогодних подарков: объяснение

12:57, 8 декабря 2023
Детские праздничные подарки и билеты на новогодне-рождественские мероприятия для детей освобождаются от НДС.
Какие условия освобождения от НДС продажи новогодних подарков: объяснение
Источник фото: zhitomir.info
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Налоговая служба напомнила об условиях освобождения от уплаты НДС при продаже новогодних подарков. В соответствии с действующим законодательством, операции по продаже детских праздничных подарков и билетов на новогодне-рождественские мероприятия для детей, осуществляемые производственными и торговыми предприятиями, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.

Эта льгота касается операций, которые проводятся за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, профсоюзных комитетов предприятий и организаций, других неприбыльных организаций. Суммы НДС, уплаченные производителями праздничных подарков при закупке сырья и материалов для их изготовления, включаются в состав валовых расходов и не учитываются в налоговом кредите.

В соответствии с Законом № 2117, эта льгота действует ежегодно в период с 15 ноября текущего года до 15 января следующего года. Это означает, что операции по продаже детских праздничных подарков и билетов на мероприятия для детей, которые проводятся в указанный период, освобождаются от уплаты НДС.

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