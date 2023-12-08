Начисляется ли ЕСВ на стоимость новогодних подарков детям работников: объяснение

По Перечню №1170 стоимость подарков к праздникам и билетам на зрелищные мероприятия для детей работников не входит в фонд оплаты труда и не является базой для начисления ЕСВ.

Государственная налоговая служба в Луганской области разъяснила, является ли базой начисления единого взноса стоимость детских новогодних подарков, приобретенных за счет работодателя.

Так, базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для работодателей – предприятий, учреждений и организаций, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями , и сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

Составляющие фонда оплаты труда определены Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата Украины от 13.01.2004 №5.

Список видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержден постановлением КМУ от 22.12.2010 №1170.

В соответствии с п. 3.23 разд. ІІІ Инструкции №5 и п. 8 разд. I Перечень стоимости подарков к праздникам и билетам на зрелищные мероприятия для детей работников не входит в фонд оплаты труда и не является базой для начисления единого взноса.

Учитывая это, не является базой начисления единого взноса стоимость детских новогодних подарков, приобретенных за средства работодателя.

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