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  1. В Украине

Враг возобновил массированные атаки: украинские защитники сбили 14 ракет

10:12, 8 декабря 2023
рф нанесла удар со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Враг возобновил массированные атаки: украинские защитники сбили 14 ракет
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Сегодня утром рф впервые за долгое время нанесла ракетный удар по Украине, используя дальнобойную авиацию. Враг выпустил крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщили Воздушные Силы.

"Всего было задействовано 7 самолетов из района Саратовской области, которые предварительно выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Другая группа изменила направление движения в сторону Киева.

Силами ПВО были уничтожены 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской и Киевской областях.

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