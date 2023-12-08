Враг возобновил массированные атаки: украинские защитники сбили 14 ракет

рф нанесла удар со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сегодня утром рф впервые за долгое время нанесла ракетный удар по Украине, используя дальнобойную авиацию. Враг выпустил крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщили Воздушные Силы.

"Всего было задействовано 7 самолетов из района Саратовской области, которые предварительно выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Другая группа изменила направление движения в сторону Киева.

Силами ПВО были уничтожены 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской и Киевской областях.

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