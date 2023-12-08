Ворог поновив масовані атаки: українські захисники збили 14 ракет

рф завдала удару із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Сьогодні зранку рф вперше за довгий час завдала ракетного удару по Україні, використовуючи далекобійну авіацію. Ворог випустив крилаті ракети із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, повідомили Повітряні Сили.

" Усього було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група змінила напрямок руху в бік Києва.

Силами ППО було знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині.

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