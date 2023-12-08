Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.

Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. Судова практика
  2. / Суд інфо

Оскарження рішень ВККС: дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду

11:02, 8 грудня 2023
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду у справах щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Оскарження рішень ВККС: дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Велика Палата Верховного Суду склала дайджест судової практики у справах, пов'язаних із оскарженням рішень, дій та бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Цей дайджест охоплює рішення, внесені до Єдиної державної реєстраційної системи судових рішень станом на 1 листопада 2023 року.

Дайджест дає змогу зрозуміти основні правові підходи ВП ВС щодо вирішення проблемних питань у справах за позовами щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності ВККС, пов’язаних із проведенням кваліфікаційного оцінювання за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності працюючих суддів і кандидатів на посади суддів ВС та ВАКС, добором кандидатів на посади суддів місцевих судів, наданням рекомендацій про переведення суддів з одного суду до іншого, обчисленням строку повноважень члена ВККС на посаді, а також щодо юрисдикції спорів про оскарження рішень, дій або бездіяльності Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС.

У дайджесті відображено найважливіші правові висновки ВП ВС, сформульовані під час розгляду справ, пов’язаних з оскарженням: 

- рішень, дій, бездіяльності ВККС з питань кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посади суддів);

- рішень, дій, бездіяльності ВККС з питань добору кандидатів на посади суддів місцевих судів;                                                                                                                

- рішень, дій, бездіяльності ВККС з питань надання рекомендацій про переведення суддів з одного суду до іншого;

- інших рішень, дій, бездіяльності, які стосуються виконання повноважень ВККС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео