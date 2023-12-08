Оскарження рішень ВККС: дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду

Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду у справах щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Велика Палата Верховного Суду склала дайджест судової практики у справах, пов'язаних із оскарженням рішень, дій та бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Цей дайджест охоплює рішення, внесені до Єдиної державної реєстраційної системи судових рішень станом на 1 листопада 2023 року.

Дайджест дає змогу зрозуміти основні правові підходи ВП ВС щодо вирішення проблемних питань у справах за позовами щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності ВККС, пов’язаних із проведенням кваліфікаційного оцінювання за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності працюючих суддів і кандидатів на посади суддів ВС та ВАКС, добором кандидатів на посади суддів місцевих судів, наданням рекомендацій про переведення суддів з одного суду до іншого, обчисленням строку повноважень члена ВККС на посаді, а також щодо юрисдикції спорів про оскарження рішень, дій або бездіяльності Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС.

У дайджесті відображено найважливіші правові висновки ВП ВС, сформульовані під час розгляду справ, пов’язаних з оскарженням:

- рішень, дій, бездіяльності ВККС з питань кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посади суддів);

- рішень, дій, бездіяльності ВККС з питань добору кандидатів на посади суддів місцевих судів;

- рішень, дій, бездіяльності ВККС з питань надання рекомендацій про переведення суддів з одного суду до іншого;

- інших рішень, дій, бездіяльності, які стосуються виконання повноважень ВККС.

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