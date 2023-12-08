Обжалование решений ВККС: дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда

Дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда по делам об обжаловании решений, действий, бездействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Большая Палата Верховного Суда составила дайджест судебной практики по делам, связанным с обжалованием решений, действий и бездействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Этот дайджест охватывает решения, внесенные в Единую государственную регистрационную систему судебных решений по состоянию на 1 ноября 2023 года.

Дайджест позволяет понять основные правовые подходы БП ВС по решению проблемных вопросов по делам по искам об обжаловании решений, действий, бездействия ВККС, связанных с проведением квалификационного оценивания по критериям компетентности, профессиональной этики или добропорядочности работающих судей и кандидатов на должности судей ВС и ВАКС, отбором кандидатов на должности судей местных судов, предоставлением рекомендаций о переводе судей из одного суда в другой, исчислением срока полномочий члена ВККС в должности, а также относительно юрисдикции споров об обжаловании решений, действий или бездействия Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС.

В дайджесте отражены важнейшие правовые выводы БП ВС, сформулированные при рассмотрении дел, связанных с обжалованием:

- решений, действий, бездействия ВККС по вопросам квалификационного оценивания судей (кандидатов на должности судей);

- решений, действий, бездействия ВККС по вопросам отбора кандидатов на должности судей местных судов;

- решений, действий, бездействия ВККС по вопросам предоставления рекомендаций о переводе судей из одного суда в другой;

- других решений, действий, бездействия, касающихся выполнения полномочий ВККС.

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