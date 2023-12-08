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Обжалование решений ВККС: дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда

11:02, 8 декабря 2023
Дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда по делам об обжаловании решений, действий, бездействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Обжалование решений ВККС: дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда
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Большая Палата Верховного Суда составила дайджест судебной практики по делам, связанным с обжалованием решений, действий и бездействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Этот дайджест охватывает решения, внесенные в Единую государственную регистрационную систему судебных решений по состоянию на 1 ноября 2023 года.

Дайджест позволяет понять основные правовые подходы БП ВС по решению проблемных вопросов по делам по искам об обжаловании решений, действий, бездействия ВККС, связанных с проведением квалификационного оценивания по критериям компетентности, профессиональной этики или добропорядочности работающих судей и кандидатов на должности судей ВС и ВАКС, отбором кандидатов на должности судей местных судов, предоставлением рекомендаций о переводе судей из одного суда в другой, исчислением срока полномочий члена ВККС в должности, а также относительно юрисдикции споров об обжаловании решений, действий или бездействия Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС.

В дайджесте отражены важнейшие правовые выводы БП ВС, сформулированные при рассмотрении дел, связанных с обжалованием: 

- решений, действий, бездействия ВККС по вопросам квалификационного оценивания судей (кандидатов на должности судей);

- решений, действий, бездействия ВККС по вопросам отбора кандидатов на должности судей местных судов;                                                                                                                

- решений, действий, бездействия ВККС по вопросам предоставления рекомендаций о переводе судей из одного суда в другой;

- других решений, действий, бездействия, касающихся выполнения полномочий ВККС.

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