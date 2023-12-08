Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины

В большинстве областей Украины ожидается снег и гололедица.

Сегодня, 8 декабря, в ряде регионов Украины ожидается неблагоприятная погода, предупредили в Украинском гидрометцентре. Прогнозируют облачность и гололедицу на дорогах в большинстве областей. По данным синоптиков, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В западных регионах значительных осадков не предвидится, однако на Прикарпатье и Закарпатье местами возможен туман.

"В северных, Винницкой и Харьковской областях - снег, в большинстве центральных, восточных и южных областей - снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед...", - сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях ожидается от -4 до -9 градусов, на других территориях в течение суток от 0 до -5, а на юге - от 0 до +5. В оккупированном Россией Крыму погода будет значительно теплее - от +6 до +11 градусов.

Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью от 7 до 7-12 м/с, а в юго-восточных и восточных регионах возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Гидрометцентр предупреждает об осадках днем в большинстве центральных областей, на юге и части Донбасса - дожди и снег.

Синоптики также сообщают о возможности гололеда на дорогах Киевской области, но значительных осадков не предвидят. Ожидаемая дневная температура воздуха в столице будет в пределах -2...-4 градусов.

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