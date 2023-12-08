Сыну Байдена во второй раз предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

На этот раз Хантера Байдена обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов.

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Федеральная прокуратура США выдвинула налоговые обвинения на сумму не менее 1,4 миллиона долларов против Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена. Это уже второе уголовное обвинение в отношении уклонения от уплаты налогов, - сообщает BBC.News.

Прокуратура предъявила Хантеру Байдену девять обвинений, касающихся планирования уклонения от уплаты федеральных налогов в период с 2016 по 2019 год. Эти проступки включают неуплату налогов, ложные налоговые декларации и уклонение от уплаты налогов.

Ранее в сентябре этого года, Хантер Байден был обвинен в федеральных обвинениях в нелегальном владении оружием в Делавэре. И 53-летний сын президента отказался признать себя виновным по этому делу.

Белый дом в четверг вечером воздержался от комментариев относительно новых обвинений. Это произошло в период, когда республиканцы в Конгрессе активно исследуют деловые дела Хантера Байдена, что может стать ключевым фактором в процессе импичмента президента Джо Байдена, который планирует баллотироваться на повторный срок в следующем году.

Если Хантер Байдена признают виновным по делу об уклонении от уплаты налогов, ему грозит до 17 лет лишения свободы.

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