Байден заявив, що повторно балотується у президенти через Трампа

Джо Байден повідомив, що не став би балотуватися у президенти США, якби не Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден повідомив, що, ймовірно, не висував би своєї кандидатури на другий президентський термін, якби Дональд Трамп не мав шансів знову очолити країну, передає Bloomberg.

Лідер США вважає, що колишній президент серйозно загрожує американській демократії.

«Якби Трамп не балотувався, я не певен, що балотувався б і я. Однак ми не можемо дозволити йому перемогти заради нашої країни», - сказав президент США донорам під час збору коштів на свою виборчу кампанію у штаті Массачусетс.

Нагадаємо, раніше Байден вперше публічно назвав Трампа і його послідовників загрозою для демократії.

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