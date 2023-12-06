SUD.ua вітає з Днем Збройних Сил України

Вітаємо українських Захисників і Захисниць з Днем Збройних Сил України.

6 грудня в Україні відзначають важливе для нашої держави професійне свято — День Збройних Сил України.

Святковий день на честь Збройних сил України був створений 1993 року постановою Верховної Ради України. Щорічно його святкують 6 грудня. Дата була обрана не випадково. Саме цього дня 1991 року ухвалили Закон України «Про Збройні сили України».

«Судова-юридична газета» вітає українських Захисників і Захисниць з Днем Збройних Сил України.

Бажаємо завжди бути сильними і фізично, і душевно. У будь-яких ситуаціях виявляти мудрість, мужність, впевненість та витримку. Нехай на довгому життєвому шляху Вашими супутниками завжди будуть здоров'я, любов, успіх та достаток.

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