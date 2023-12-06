Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні, — нардеп Устінова

На думку Устінової, навіть ті республіканці, які підтримують Україну, голосуватимуть проти виділення коштів, щоб «посадити демократів за стіл переговорів».

Фото: censor.net

Народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова вважає, що Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, яке пройде 6 грудня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, допомога Україні є принциповою для демократів, а допомога Ізраїлю та зміцнення кордону — для республіканців. Фінансування Тайваню, за даними депутата, підтримують представники обох партій, проте більше демократи.

«Демократи вирішили викинути з пакета кордон, тому що вони категорично проти. Тепер республіканці натомість завалять голосування по всьому пакету», — написала нардеп.

Устінова додала, що демократи мають більшість у Сенаті (51), однак для того, щоб пакет допомоги було ухвалено, необхідно 60 голосів. На думку депутата, навіть ті республіканці, які підтримують Україну, голосуватимуть проти виділення коштів, щоб «посадити демократів за стіл переговорів».

«Політика така політика. Тому 60 голосів, які завжди мала Україна в Сенаті, ми не отримаємо. Дуже хочу вірити, що наступного тижня пакет з усіх 4 складових буде проголосований Сенатом, і що його «до свят» встигне проголосувати нижня палата Конгресу», — підсумувала Устінова.

Раніше ми писали, що Зеленський в останню мить відмінив свій виступ у Сенаті.

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