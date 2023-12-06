Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, – нардеп Устинова

По мнению Устиновой, даже те республиканцы, которые поддерживают Украину, будут голосовать против выделения средств, чтобы «усадить демократов за стол переговоров».

Фото: censor.net

Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова считает, что Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине и Израиле, которое пройдет 6 декабря. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, помощь Украине является принципиальной для демократов, а помощь Израилю и укрепление границы – для республиканцев. Финансирование Тайваня, по данным депутата, поддерживают представители обеих партий, однако больше демократы.

«Демократы решили выбросить из пакета границу, потому что они категорически против. Теперь республиканцы взамен завалят голосование по всему пакету», — написала нардеп.

Также Устинова добавила, что демократы имеют большинство в Сенате (51), однако для того, чтобы пакет помощи был принят необходимо 60 голосов. По мнению депутата, даже те республиканцы, которые поддерживают Украину, будут голосовать против выделения средств, чтобы «усадить демократов за стол переговоров».

«Политика такая политика. Поэтому 60 голосов, которые всегда имела Украина в Сенате, мы не получим. Очень хочу верить, что на следующей неделе пакет из всех 4 составляющих будет проголосован Сенатом, и что его «до праздников» успеет проголосовать нижняя палата Конгресса», — заключила Устинова.

Ранее сообщалось, что Зеленский в последний момент отменил свое выступление в Сенате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.