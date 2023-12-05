Зеленский в последний момент отменил свое выступление в Сенате, – Шумер

Президент Украины Владимир Зеленский не смог принять участие в запланированном выступлении на закрытом заседании комитетов Сената США, сообщает The Guardianсо ссылкой на лидера демократов Чака Шумера.
По словам Шумера, украинский президент должен был присутствовать на брифинге для всех сенаторов в 15:00, однако в последнюю минуту изменил свои планы, не указав конкретных причин этого изменения.
"Зеленский, кстати, не смог приехать... что-то произошло в последнюю минуту", - сказал Шумер.
По словам законодателей, Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине.
В тот же день Чак Шумер отметил, что Сенат планирует провести голосование по законопроекту о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Однако республиканцы выступают против этого пакета мер, требуя более сдержанной иммиграционной политики.
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