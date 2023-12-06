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Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала оккупантов, которые совершали зверства в Донецкой области

19:20, 6 декабря 2023
"Изнасиловали, убили, а труп сожгли", - рассказал российский оккупант о деятельности своего батальона.
Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала оккупантов, которые совершали зверства в Донецкой области
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Служба безопасности Украины разоблачила новые случаи военных преступлений российской армии, которые были раскрыты благодаря перехваченным разговорам оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой области, - сообщили в СБУ.

Спецслужба перехватила телефонное интервью оккупанта, известного под позывным "Рафаэль", который служит в 3-м батальоне имени Марата Сафина (7-я рота, 36-й полк 25-й армии Вооруженных Сил России, военная часть 12274). В этом разговоре Рафаэль рассказал о жестоких поступках своего батальона.

По полученной информации от СБУ, пропагандистка Гузель Кудашева, работающая в газете "Аургазинский вестник", собирала материалы для статей о соотечественниках, воюющих на войне в Украине.

"Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли", - рассказывает рашист о деятельности своего батальона.

Среди раскрытых деталей есть информация о жестоком нападении на гражданскую женщину, которую башкирские бойцы опьянили и подвергли насилию, а затем убили, после чего труп подожгли. Рафаэль также делится другими ужасными событиями, связанными с пытками и изнасилованием военнопленных.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по этим преступлениям, идентифицирует виновных и осуществляет меры для их привлечения к ответственности за содеянное. 

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