Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала окупантів, які вчиняли звірства на Донеччині

«Зґвалтували, вбили, а труп спалили», – розповів російський окупант про діяльність свого батальйону.

Служба безпеки України викрила нові випадки воєнних злочинів російської армії, які були розкриті завдяки перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини, – повідомили в СБУ.

Спецслужба перехопила телефонне інтерв’ю окупанта, відомого під позивним «Рафаель», який служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії Збройних Сил Росії, військова частина 12274). У цьому розмові Рафаель розповів про жорстокі вчинки свого батальйону.

За отриманою інформацією від СБУ, пропагандистка Гузель Кудашева, що працює в газеті «Аургазинський вісник», збирала матеріали для статей про співвітчизників, що воюють на війні в Україні.

«Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли», – розповідає рашист про діяльність свого батальйону.

Серед розкритих деталей є інформація про жорстоке нападіння на цивільну жінку, яку башкирські бійці сп'яніли і піддали насильству, а потім вбили, після чого труп підпалили. Рафаель також ділиться іншими жахливими подіями, пов'язаними з катуванням і ґвалтуванням військовополонених.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо цих злочині, ідентифікує винних та здійснює заходи для їх притягнення до відповідальності за скоєне.

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