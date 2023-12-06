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Нові правила обчислення строків досудового розслідування, - стала відома фінальна версія Комітету про скасування правок Лозового

Зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання сили Законом про скасування правок Лозового, тобто, до 1 січня 2024 року.

Кабмін скасував Положення про Єдину базу даних електронних адрес держорганів

Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) субʼєктів владних повноважень втрачає чинність, - Уряд.

Заставу можна буде вносити на спеціальний рахунок Верховного Суду, - Кабмін схвалив зміни

Уряд доповнив Верховним Судом перелік суб’єктів, яким можна вносити кошти на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу.

Кабмін схвалив законопроект про доброчесне лобіювання, - громадські активісти не підпадатимуть під визначення лобістів

Діяльність громадських активістів буде називатися адвокацією, а не лобіюванням.

Конкурси до судів першої інстанції продовжаться, але за новими правилами, - Комітет частково підтримав пропозиції Посольств США та ЄС

Повторне кваліфоцінювання суддів Комітет не підтримав, але для конкурсантів у суди новини не такі позитивні.

  1. В Україні

Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала окупантів, які вчиняли звірства на Донеччині

19:20, 6 грудня 2023
«Зґвалтували, вбили, а труп спалили», – розповів російський окупант про діяльність свого батальйону.
Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала окупантів, які вчиняли звірства на Донеччині
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Служба безпеки України викрила нові випадки воєнних злочинів російської армії, які були розкриті завдяки перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини, – повідомили в СБУ.

Спецслужба перехопила телефонне інтерв’ю окупанта, відомого під позивним «Рафаель», який служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії Збройних Сил Росії, військова частина 12274). У цьому розмові Рафаель розповів про жорстокі вчинки свого батальйону.

За отриманою інформацією від СБУ, пропагандистка Гузель Кудашева, що працює в газеті «Аургазинський вісник», збирала матеріали для статей про співвітчизників, що воюють на війні в Україні.

«Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли», – розповідає рашист про діяльність свого батальйону.

Серед розкритих деталей є інформація про жорстоке нападіння на цивільну жінку, яку башкирські бійці сп'яніли і піддали насильству, а потім вбили, після чого труп підпалили. Рафаель також ділиться іншими жахливими подіями, пов'язаними з катуванням і ґвалтуванням військовополонених.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо цих злочині, ідентифікує винних та здійснює заходи для їх притягнення до відповідальності за скоєне.

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