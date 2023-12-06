Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Джерело фото: ВККС

Посол США Бріджит Брінк та посол ЄС Катаріна Матернова 1 грудня 2023 року надіслали в Комітет Верховної Ради з питань правової політики список рекомендацій до законопроекту № 10140-д від 17 листопада 2023 року, який наразі готується до розгляду у другому читанні.

Нагадаємо, що законопроект № 10140-д пропонує внести зміни у процедуру добору на посади суддів, запровадити проведення єдиного конкурсу для кандидатів на посади суддів місцевих судів та діючих суддів, запровадити проведення співбесід для кандидатів на посади суддів місцевих судів, уточнити повноваження і статус Громадської ради доброчесності, розширити її склад до 25 осіб, а також дозволити Вищій раді правосуддя визначати пріоритетність розгляду скарг на суддів.

«Судово-юридична газета» 5 грудня вже оприлюднила короткий зміст рекомендацій послів США та ЄС, але наразі в наявності є і повний текст листа з рекомендаціями, які направили Бріджит Брінк та Катаріна Матернова.

Хоча пропозиції послів в документі офіційно названі «рекомендаціями», втім, категоричні обороти, які застосовуються у тексті, дозволяють казати про ультимативність вимог послів США та ЄС. Зокрема, у документі зазначається про «критичну важливість» тих чи інших пропозицій, застосовуються обороти «ми вважаємо», «необхідно», «важливо», «має бути», «важливо забезпечити».

Також цікаво, що англомовна версія листа з рекомендаціями датована 1 грудня 2023 року, тоді як українська версія листа чомусь датована 29 грудня 2023 року.

Усі 14 рекомендацій послів США та ЄС поділені на три категорії у порядку їх пріоритетності: «критично важливі», «важливі» та «корисні».

До критично важливих віднесені наступні пропозиції:

1. Зберегти формулювання статті 87 Закону «Про судоустрій і статус суддів» в чинній редакції.

Фактично посли США та ЄС виступили проти будь-яких змін у статусі та повноваженнях Громадської ради доброчесності, повідомивши, що зміни можуть «негативно вплинути на ефективність та незалежність ГРД».

Посли підкреслили, що їх позиція «є солідарною з ГРД та громадськими організаціями».

2. Припинити незавершені конкурси на посади суддів.

На думку послів, ще незавершені конкурсні процедури, «ініційовані за старими нормами нереформованою Вищою кваліфікаційною комісією суддів» створюють ризики, адже існують питання «щодо доброчесності процесу добору суддів».

«Ми вважаємо, що мету оновлення та відродження довіри суспільства до судової влади якнайкраще буде досягнуто шляхом припинення незавершених конкурсів та анулювання їх результатів, щоб реформована ВККС могла оголосити нові конкурси на основі вдосконалених процедур добору суддів», - зазначили посли США та ЄС.

Судячи з усього, мова йде про конкурси на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів, які у грудні мають бути проведені для учасників добору 2017 року. Крім того, пропозиція стосується незавершеного конкурсу на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати, який був оголошений у 2017 році.

3. Забезпечити стандарт доказування «розумного сумніву» для кваліфікаційного оцінювання

На думку послів, стандарт доказування «розумного сумніву» «посилить спільні зусилля ВККС та ГРД щодо встановлення чітких стандартів перевірки», а також забезпечить приведення процесу кваліфікаційного оцінювання «у відповідність до практик Європейського суду з прав людини».

До важливих віднесені наступні рекомендації:

1. Запровадити процедуру співбесід як обов’язковий етап конкурсного добору всіх суддів

Тобто, на думку послів слід проводити співбесіди не тільки з кандидатами на посади суддів апеляційної інстанції, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду, але й з кандидатами на посади суддів місцевих судів.

«Має бути два результати співбесіди з кандидатами на посаду судді першої інстанції – «склав» або «не склав». Якщо щодо кандидата винесено негативне рішення, воно має бути належно вмотивоване. З метою оптимізації процесу у законі необхідно передбачити можливість проведення співбесіди з кандидатами в режимі online», - зазначили посли.

2. Обмежити участь діючих членів ВРП та ВККС у конкурсах на посади суддів незалежно від їхнього досвіду роботи та запровадити період, що триватиме один рік після закінчення строку їх повноважень, коли вони також не зможуть брати участь в конкурсах на посади суддів.

Ймовірно, це натяк на ситуацію з конкурсами до Верховного Суду 2016-2017 та 2018-2019 років, коли відразу шість членів тодішнього складу Вищої ради правосуддя стали суддями касаційних судів ВС.

Також, за наявною інформацією, деякі з діючих членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів мають намір взяти участь у конкурсі на посади суддів судів апеляційної інстанції, що був оголошений ВККС 14 вересня.

3. Важливо вимагати проведення кваліфікаційного оцінювання стосовно суддів, які раніше проходили первинне кваліфікаційне оцінювання без участі ГРД.

Посли зазначили, що результати первинного кваліфікаційного оцінювання, яке проходило у 2016-2017 роках, та яке відбулося ще до створення ГРД, взагалі враховувати не потрібно. А судді, які його все ж пройшли, зобов’язані пройти кваліфікаційне оцінювання суддів за актуальною зараз процедурою, щоб підтвердити свій професіоналізм та рівень доброчесності.

Зазначимо, що у 2016-2017 роках первинне кваліфікаційне оцінювання вдало пройшли 288 суддів (це судді, у яких на той час закінчився п’ятирічний термін повноважень, судді Апеляційного суду міста Києва, Апеляційного суду Київської області, Київського апеляційного адміністративного суду, Київського апеляційного господарського суду).

4. Важливо забезпечити ГРД безперешкодний та повний доступ до суддівських досьє, які веде ВККС.

Зазначена пропозиція є давньою мрією різних складів ГРД ще з моменту утворення цієї інституції у 2016 році.

5. Важливо встановити однаковий розмір винагороди для членів ВККС незалежно від того, мали вони досвід роботи суддею чи ні.

6. Важливо сприяти гендерній справедливості та інклюзивності.

На думку послів, якщо за результатами конкурсу два або більше кандидатів будуть визнані такими, що мають однаковий професійний рівень (тобто набрали однакову кількість балів), ВККС надаватиме пріоритет кандидату (кандидатам) з «недостатньо представлених груп» при заповненні вакантних посад у відповідних ланках судової влади – судах першої інстанції, апеляційних судах, спеціалізованих судах та Верховному Суді.

7. Забезпечити ефективність та доброчесність кваліфікаційного оцінювання суддів шляхом зменшення кількості допустимих неявок суддів на оцінювання незалежно від причини.

До корисних віднесені наступні рекомендації:

1. Встановити прохідний бал на рівні 75% для тесту щодо загальних теоретичних знань у сфері права для діючих суддів та кандидатів на посади суддів.

2. Включити оцінку знань кандидата з історії державності України до перевірки загальних теоретичних знань у сфері права.

3. Виключити з процесу затвердження єдиних критеріїв оцінювання доброчесності та професійної етики судді Вищу раду правосуддя та Раду суддів України.

На думку послів, зазначені критерії повинні спільно розробити та затвердити лише ВККС та ГРД.

4. Корисно забезпечити прозорість процесу прийняття рішень ВККС шляхом обов’язкового оприлюднення результатів поіменного голосування

З англійською та українською версіями рекомендацій послів США та ЄС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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