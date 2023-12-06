Усилить ОСД, прекратить конкурсы на должности судей, ввести новое квалифоценивание судей и собеседования для всех кандидатов на должности судей: список требований послов США и ЕС

«Судебно-юридической газете» стал известен текст фактического ультиматума депутатам Верховной Рады от послов США и ЕС.

Источник фото: ВККС

Посол США Бриджит Бринк и посол ЕС Катарина Матернова 1 декабря 2023 года направили в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики список рекомендаций к законопроекту № 10140-д от 17 ноября 2023 года, который готовится к рассмотрению во втором чтении.

Напомним, что законопроект №10140-д предлагает внести изменения в процедуру отбора на должности судей, внедрить проведение единого конкурса для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, ввести проведение собеседований для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добропорядочности, расширить его состав до 25 человек, а также разрешить Высшему совету правосудия определять приоритетность рассмотрения жалоб на судей.

«Судебно-юридическая газета» 5 декабря обнародовала краткое содержание рекомендаций послов США и ЕС, но сейчас появился и полный текст письма с рекомендациями, которые направили Бриджит Бринк и Катарина Матернова.

Хотя предложения послов в документе официально названы «рекомендациями», впрочем, применяемые в тексте категоричные обороты позволяют говорить об ультимативности требований послов США и ЕС. В частности, в документе указывается на «критическую важность» тех или иных предложений, применяются обороты «мы считаем», «необходимо», «важно», «должно быть», «важно обеспечить».

Также интересно, что англоязычная версия письма с рекомендациями датирована 1 декабря 2023, тогда как украинская версия письма почему-то датирована 29 декабря 2023 года.

Все 14 рекомендаций послов США и ЕС поделены на три категории в порядке их приоритетности: «критически важные», «важные» и «полезные».

К критически важным отнесены следующие предложения:

1. Сохранить формулировку статьи 87 Закона "О судоустройстве и статусе судей" в действующей редакции.

Фактически послы США и ЕС выступили против любых изменений в статусе и полномочиях Общественного совета добропорядочности, сообщив, что изменения могут «отрицательно повлиять на эффективность и независимость ОСД».

Послы подчеркнули, что их позиция «солидарна с ОСД и общественными организациями».

2. Прекратить незавершенные конкурсы на должности судей.

По мнению послов, еще незавершенные конкурсные процедуры, «инициированные по старым нормам нереформированной Высшей квалификационной комиссией судей», создают риски, ведь существуют вопросы «о добропорядочности процесса отбора судей».

«Мы считаем, что цель обновления и возрождения доверия общества к судебной власти наилучшим образом будет достигнута путем прекращения незавершенных конкурсов и аннулирования их результатов, чтобы реформированная ВККС могла объявить новые конкурсы на основе усовершенствованных процедур отбора судей», - отметили послы США и ЕС.

Судя по всему, речь идет о конкурсах на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов, которые должны быть проведены в декабре для участников отбора 2017 года. Кроме того, предложение касается незавершенного конкурса на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и его Апелляционной палаты, который был объявлен в 2017 году.

3. Обеспечить стандарт доказывания «разумного сомнения» для квалификационного оценивания

По мнению послов, стандарт доказывания "разумного сомнения" "усилит совместные усилия ВККС и ОСД по установлению четких стандартов проверки", а также обеспечит приведение процесса квалификационного оценивания "в соответствие с практиками Европейского суда по правам человека".

К числу «важных» отнесены такие рекомендации:

1. Внедрить процедуру собеседований как обязательный этап конкурсного отбора всех судей

То есть, по мнению послов, следует проводить собеседования не только с кандидатами на должности судей апелляционной инстанции, высших специализированных судов и Верховного Суда, но и с кандидатами на должности судей местных судов.

«Должны быть два результата собеседования с кандидатами на должность судьи первой инстанции – «сдал» или «не сдал». Если в отношении кандидата вынесено негативное решение, оно должно быть надлежаще мотивировано. В целях оптимизации процесса в законе необходимо предусмотреть возможность проведения собеседования с кандидатами в режиме online», - отметили послы.

2. Ограничить участие действующих членов ВСП и ВККС в конкурсах на должности судей независимо от их опыта работы и ввести период, который продлится год после окончания срока их полномочий, когда они также не смогут принимать участие в конкурсах на должности судей.

Вероятно, это намек на ситуацию с конкурсами в Верховный Суд 2016-2017 и 2018-2019 годов, когда сразу шесть членов тогдашнего состава Высшего совета правосудия стали судьями кассационных судов ВС.

Также, по имеющейся информации, некоторые действующие члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей намерены принять участие в конкурсе на должности судей судов апелляционной инстанции, который был объявлен ВККС 14 сентября.

3. Важно требовать проведения квалификационного оценивания в отношении судей, ранее проходивших первичное квалификационное оценивание без участия ОСД.

Послы отметили, что результаты первичного квалификационного оценивания, проходившего в 2016-2017 годах и состоявшегося еще до создания ОСД, вообще учитывать не нужно. А прошедшие его судьи обязаны пройти квалификационное оценивание судей по процедуре, актуальной сейчас, чтобы подтвердить свой профессионализм и уровень добропорядочности.

Отметим, что в 2016-2017 годах первичное квалификационное оценивание удачно прошли 288 судей (это судьи, у которых к тому времени истек пятилетний срок полномочий, судьи Апелляционного суда города Киева, Апелляционного суда Киевской области, Киевского апелляционного административного суда, Киевского апелляционного хозяйственного суда).

4. Важно обеспечить ОСД беспрепятственный и полный доступ к судейским досье, которые ведутся ВККС.

Данное предложение является давней мечтой различных составов ОСД еще с момента создания этого института в 2016 году.

5. Важно установить одинаковый размер вознаграждения для членов ВККС независимо от того, имели они опыт работы судьей или нет.

6. Важно способствовать гендерной справедливости и инклюзивности.

По мнению послов, если по результатам конкурса два или более кандидата будут признаны имеющими одинаковый профессиональный уровень (то есть, наберут одинаковое количество баллов), ВККС будет предоставлять приоритет кандидату (кандидатам) из «недостаточно представленных групп» при заполнении вакантных должностей в соответствующих звеньях судебной власти – судах первой инстанции, апелляционных судах, специализированных судах и Верховном Суде.

7. Обеспечить эффективность и добропорядочность квалификационного оценивания судей путем уменьшения количества допустимых неявок судей на оценивание независимо от причины.

К полезным отнесены следующие рекомендации:

1. Установить проходной балл на уровне 75% для теста на общие теоретические знания в области права для действующих судей и кандидатов на должности судей.

2. Включить оценку знаний кандидата по истории государственности Украины в проверку общих теоретических знаний в области права.

3. Исключить из процесса утверждения единых критериев оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи Высший совет правосудия и Совет судей Украины.

По мнению послов, указанные критерии должны совместно разработать и утвердить только ВККС и ОСД.

4. Будет полезным обеспечить прозрачность процесса принятия решений ВККС путем обязательного обнародования результатов поименного голосования

С английской и украинской версиями рекомендаций послов США и ЕС можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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