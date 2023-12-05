Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Кандидаты на должности судей местных судов, которые находятся в резерве (речь идет о конкурсе на 560 должностей в местные суды, к которому допущено 486 кандидатов, которые находятся в резерве и подали документы на участие в конкурсе), сделали открытое обращение по поводу призывов к прекращению конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

«Судебно-юридическая газета» публикует текст обращения.

ВІДКРИТЕ КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

кандидатів на посаду судді місцевого суду, які перебувають в резерві

На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (далі – Комітет) знаходиться проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» № 10140-д від 17.11.2023 (далі – Законопроєкт).

На цей час Законопроєкт готується Комітетом до другого читання відповідно до статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Водночас в інформаційному просторі окремі громадські організації активно ініціюють питання щодо можливого припинення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року 95/зп-23 (далі – конкурс у місцеві суди), шляхом внесення поправок до Законопроєкту під час його підготовки до другого читання.

В обґрунтування вказаних ініціатив розповсюджується маніпулятивне твердження, що учасники конкурсу у місцеві суди відібрані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – ВККС України) минулого, не оновленого складу, яка втратила довіру.

З метою об’єктивного розгляду цього питання та спростування відверто маніпулятивної інформації, яка розповсюджується в засобах масової інформації, вважаємо за необхідне довести спільну позицію учасників конкурсу у місцеві суди.

Добір кандидатів на посади суддів місцевих судів розпочато ВККС України у квітні 2017 році як результат реформи системи судоустрою та системи добору кандидатів на посади суддів.

Проведення добору кандидатів на посади суддів місцевих суддів у

2017 року здійснювалось за активної участі міжнародних спостерігачів, які відстежували всі стадії проведення добору.

Після проведення відбіркового іспиту 692 відібраних учасника добору були поділені на дві групи (кандидати, які є помічниками суддів і кандидати, які належали до інших правничих спеціальностей) та направлені на навчання до Національної школи суддів України. При цьому кандидатам, які є помічниками суддів, ВККС України визначено строк навчання у три місяці, а кандидатам від інших правничих спеціальностей визначено строк навчання у дев’ять місяців.

У подальшому, протягом 2019 року, ВККС України попереднього складу для кандидатів із складу помічників суддів проведено кваліфікаційні іспити та встановлено їх результати, сформовано резерв кандидатів у судді місцевих судів, проведено конкурси на зайняття посад суддів у місцевих судах та щодо частини зазначеної категорії осіб направлено рекомендації до Вищої ради правосуддя.

Натомість стосовно кандидатів, які належали до інших правничих спеціальностей, ВККС України минулого складу протягом 2019 року фактично не проводила процедуру добору. Для цієї частини кандидатів лише організовано складання кваліфікаційного іспиту, без подальшого забезпечення перевірки робіт та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту.

Після припинення у листопаді 2019 році повноважень членів попередньої ВККС України подальше проведення добору для кандидатів від інших правничих спеціальностей зупинено, також зупинено перебіг строку дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів, з дня припинення повноважень членів ВККС України. Відновлення проведення добору, а також продовження строку дії кваліфікаційних іспитів з урахуванням часу, що минув до такого зупинення, пов’язано виключно із формуванням нового складу ВККС України.

У 2023 році за участі міжнародних партнерів сформовано новий склад ВККС України, який розпочав свою діяльність у червні цього року.

З початку своєї діяльності оновлена ВККС України проголосила своєю основною метою вирішення кадрової кризи у місцевих та апеляційних судах. З цією метою діяльність оновленої ВККС України була направлена на завершення добору 2017 року для кандидатів від інших правничих спеціальностей.

Саме оновлена ВККС України протягом 2023 року здійснила перевірку кваліфікаційних робіт кандидатів інших правничих спеціальностей, встановила результати кваліфікаційного іспиту, за результатами чого сформовано новий резерв кандидатів на посади суддів місцевих судів з 565 кандидатів.

В подальшому саме оновлена ВККС України 14 вересня 2023 року прийняла рішення про оголошення конкурсу на зайняття 560 посад у місцевих судах за новою, прозорою процедурою проведення.

У межах зазначеного конкурсу у місцеві суди оновлена ВККС України провела повторну перевірку доброчесності всіх кандидатів, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі, та допустила до подальшої участі 486 кандидатів, серед яких 21 військовослужбовець Збройних Сил України. Указаний факт підтверджує, що допущені кандидати відповідають новим стандартам доброчесності, які встановлені спільним рішенням оновленої ВККС України та Громадської ради доброчесності.

Отже, саме оновлена ВККС України забезпечила перевірку робіт та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту, формування резерву та перевірку доброчесності кандидатів для участі у конкурсі у місцеві суди, тим самим забезпечивши чесність та прозорість цього конкурсу.

Тому маніпулятивні заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до Законопроєкту направлені насамперед на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС України і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого за участю міжнародних партнерів складу в очах громадянського суспільства.

Подібне рішення буде прямо суперечити принципам правової визначеності та передбачуваності у застосуванні законодавства, що є складовою принципу верховенства права. Відтак закладено небезпечний прецедент необґрунтованого втручання в процес конкурсного відбору на будь-якій стадії його проведення, що призводить до порушення прав, гарантованих Європейською Конвенцією.

Також слід звернути увагу, що левову частку учасників конкурсу у місцеві суди складають представники правничих професій: адвокати, нотаріуси, прокурори, науковці тощо, які відгукнулись у свій час на суспільний запит щодо реформування судової системи шляхом створення рівних умов для доступу до суддівської професії для всіх правників. Припинення конкурсу у місцеві суди на фінальному етапі його проведення стане проявом неповаги до всієї юридичної спільноти та дискредитує подальші зусилля з реформування органів правосуддя.

Крім цього реалізація ініціатив по припиненню конкурсу у місцеві суди зумовить поглиблення існуючої кадрової кризи у місцевих судах. Адже незаповнення 486 посад у місцевих судах усіх регіонів України призведе до суттєвого погіршення доступу громадян до правосуддя, яке в першу чергу забезпечується у місцевих судах. Наразі в окремих регіонах нашої країни люди чекають понад два роки для вирішення сімейних, спадкових чи житлових спорів у місцевих судах. І тепер суспільство може втратити можливість нормального функціонування стабілізації діяльності місцевих судів і десятки тисяч судових справ звичайних громадян так і залишатимуться не вирішеними.

На вказані проблемні аспекти діяльності судової гілки влади в Україні неодноразово вказували і міжнародні установи, зокрема Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) у Висновку № 969/2019 від 09.12.2019 (далі – Висновок Венеційської комісії), де зверталась увага на термінову необхідність заповнення вакансій у судах, як гарантія забезпечення доступу громадян до правосуддя.

Окрім цього, Венеційська комісія у пункті 14 вказаного Висновку наголосила, що «принцип стабільності та узгодженості законів має важливе значення для передбачуваності законів для окремих осіб, включаючи суддів та інших осіб, які працюють в указаних інституціях. Часті зміни правил, що стосуються судових установ та призначення, можуть призвести до різних тлумачень, включаючи навіть твердження про недобросовісні наміри цих змін».

Ураховуючи вказане, просимо Комітет при розгляді пропозицій і поправок до Законопроєкту та прийнятті відповідних рішень із підготовки редакції Законопроєкту до розгляду у другому читанні врахувати інформацію викладену у цьому зверненні.

З повагою, Учасники конкурсу на зайняття посад

у місцевих судах

05 грудня 2023

Автор: Наталья Мамченко

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