Доля украиноязычной музыки выросла более чем вдвое – Минкульт

Развитие музыкальной индустрии в Украине: 67 тысяч новых треков и 15 тысяч артистов в 2025 году.

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная заявила, что развитие музыкальной индустрии является важным направлением работы ведомства. По данным исследования лейбла pomitni, к 24 февраля 2022 года украиноязычная музыка составляла 33% контента, в 2025 году — уже 57%. 79% украинцев слушают музыку на английском языке, 12% — на русском (преимущественно старые треки украинских артистов), 16% — на других языках. Об этом сообщили Минкульту.

По базе NUAM, по состоянию на октябрь 2025 года в Украине зарегистрировано 15 837 артистов, из них 8151 выпустили хотя бы один сингл в этом году. За 2025 год вышло 67 837 треков, на рынке работают 217 лейблов. Из 27 155 треков за первые четыре месяца 79,7 % не набрали даже 1000 прослушиваний из-за недостатка продвижения, остальные 20 % сгенерировали более 243 млн стримов на Spotify.

Исследование Ruban Litvinova Social Impact Advisory показало: 86 % украинцев считают поддержку украинской музыки важной для национального единства, 66 % — что она усиливает гордость за страну, 64 % — помогает почувствовать связь с языком и культурой. 80 % респондентов, которые не говорили на украинском с детства, отмечают, что музыка способствует языковому переходу.

Бережная отметила, что артисты формируют современную культурную субъектность Украины. Минкульт будет использовать аналитику для эффективных решений. Среди инструментов поддержки — гранты УКФ и программа «Свое дело» для креативных индустрий, которая помогает открывать студии и образовательные проекты.

