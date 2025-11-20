Правительство согласовало экспериментальный проект по усилению ПВО с участием предприятий

Кабмин одобрил экспериментальный проект Минобороны по усилению ПВО с привлечением предприятий.

Фото: Анатолій Штефан

Кабинет Министров согласовал предложение Министерства обороны по реализации в течение действия правового режима военного положения, но не более двух лет экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Также утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Как отметил Мельничук, целью проекта является обеспечение возможности привлечения субъектов хозяйствования всех форм собственности в общие с Вооруженными Силами Украины, другие составляющие сил безопасности и сил обороны мер, направленных на повышение эффективности противовоздушной обороны территории Украины.

Ранее мы писали, что в проект, прежде всего, приглашают операторов критической инфраструктуры — предприятия энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер, а также компании, которые имеют необходимые ресурсы и отвечают требованиям безопасности.

