  1. В Украине

Правительство согласовало экспериментальный проект по усилению ПВО с участием предприятий

08:48, 20 ноября 2025
Кабмин одобрил экспериментальный проект Минобороны по усилению ПВО с привлечением предприятий.
Правительство согласовало экспериментальный проект по усилению ПВО с участием предприятий
Фото: Анатолій Штефан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров согласовал предложение Министерства обороны по реализации в течение действия правового режима военного положения, но не более двух лет экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Также утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Как отметил Мельничук, целью проекта является обеспечение возможности привлечения субъектов хозяйствования всех форм собственности в общие с Вооруженными Силами Украины, другие составляющие сил безопасности и сил обороны мер, направленных на повышение эффективности противовоздушной обороны территории Украины.

Ранее мы писали, что в проект, прежде всего, приглашают операторов критической инфраструктуры — предприятия энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер, а также компании, которые имеют необходимые ресурсы и отвечают требованиям безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]