Критическая инфраструктура сможет работать в единой системе ПВО – Шмыгаль

Государство привлекает предприятия критической инфраструктуры к противовоздушной обороне.

Кабмин принял экспериментальный порядок, который позволяет предприятиям критической инфраструктуры присоединяться к государственной системе ПВО под руководством военного командования. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

«Впервые государство открывает для них такую возможность и поддерживает их усилия», – отметил министр.

К проекту в первую очередь приглашают операторов критической инфраструктуры – предприятия энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер, а также компании, которые имеют необходимые ресурсы и соответствуют требованиям безопасности.

Основные принципы работы групп ПВО:

действуют исключительно по командам военного командования в единой системе Воздушных Сил;

руководители работают в цифровой системе управления ПВО;

средства ПВО закупаются или получаются по решению командования или через согласованные Минобороны процедуры;

в группы входят проверенные работники, в частности те, кто прошел проверку СБУ.

По словам Шмыгаля, решение принято во исполнение поручения Ставки Верховного Главнокомандующего.

