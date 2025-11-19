Критическая инфраструктура сможет работать в единой системе ПВО – Шмыгаль
Кабмин принял экспериментальный порядок, который позволяет предприятиям критической инфраструктуры присоединяться к государственной системе ПВО под руководством военного командования. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
«Впервые государство открывает для них такую возможность и поддерживает их усилия», – отметил министр.
К проекту в первую очередь приглашают операторов критической инфраструктуры – предприятия энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и других стратегических сфер, а также компании, которые имеют необходимые ресурсы и соответствуют требованиям безопасности.
Основные принципы работы групп ПВО:
- действуют исключительно по командам военного командования в единой системе Воздушных Сил;
- руководители работают в цифровой системе управления ПВО;
- средства ПВО закупаются или получаются по решению командования или через согласованные Минобороны процедуры;
- в группы входят проверенные работники, в частности те, кто прошел проверку СБУ.
По словам Шмыгаля, решение принято во исполнение поручения Ставки Верховного Главнокомандующего.
