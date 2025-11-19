  1. В Україні

Критична інфраструктура зможе працювати у єдиній системі ППО – Шмигаль

18:14, 19 листопада 2025
Держава залучає підприємства критичної інфраструктури до протиповітряної оборони.
Критична інфраструктура зможе працювати у єдиній системі ППО – Шмигаль
Кабмін ухвалив експериментальний порядок, який дозволяє підприємствам критичної інфраструктури долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Вперше держава відкриває для них таку можливість і підтримує їхні зусилля», – зазначив міністр.

До проєкту насамперед запрошують операторів критичної інфраструктури — підприємства енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інших стратегічних сфер, а також компанії, які мають необхідні ресурси й відповідають вимогам безпеки.

Основні принципи роботи груп ППО:

  • діють виключно за командами військового командування в єдиній системі Повітряних Сил;
  • керівники працюють у цифровій системі управління ППО;
  • засоби ППО закуповуються або отримуються за рішенням командування чи через погоджені Міноборони процедури;
  • до груп входять перевірені працівники, зокрема ті, хто пройшов перевірку СБУ.

За словами Шмигаля, рішення прийняте на виконання доручення Ставки Верховного Головнокомандувача.

