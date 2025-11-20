  1. В мире

Дело Эпштейна: Трамп подписал закон о рассекречивании всех файлов

08:30, 20 ноября 2025
Дональд Трамп подписал закон об обнародовании материалов по делу Джеффри Эпштейна.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который обязывает Министерство юстиции обнародовать документы по делу осуждённого покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди на пресс-конференции подтвердила, что Министерство юстиции обнародует материалы, связанные с Эпштейном, в течение 30 дней, как того требует закон.

Новый закон предусматривает обнародование документов Министерства юстиции, связанных с покойным финансистом, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальных преступлениях. Закон включает расследования, журналы полётов, соглашения об иммунитете, внутреннюю переписку и другие данные, включая обстоятельства смерти Эпштейна в тюрьме.

Однако пока остаётся непонятным, когда эти материалы будут представлены общественности.

«Я попросил спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в Сенате Джона Тьюна поддержать этот законопроект, и благодаря этому голосование в Конгрессе было почти единогласным в его пользу», — отметил Трамп.

Он также сообщил, что Министерство юстиции уже передало Конгрессу почти 50 тысяч страниц документов, связанных с Эпштейном.

Как утверждает Трамп, Эпштейн «был демократом всю жизнь», «передавал тысячи долларов политикам-демократам» и имел связи со «многими известными фигурами Демократической партии».

Джеффри Эпштейн — американский финансист, который создал сеть влиятельных знакомств среди политиков, бизнесменов и учёных. Его судили за торговлю людьми и насилие. В 2019 году он был найден мёртвым в тюрьме, официальная причина — самоубийство.

