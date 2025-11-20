Справа Епштейна: Трамп підписав закон про розсекречення всіх файлів

Дональд Трамп підписав закон про оприлюднення матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп підписав закон, що зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити документи у справі засудженого покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє Reuters.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді під час пресконференції підтвердила, що Міністерство юстиції оприлюднить матеріали, пов’язані з Епштейном, упродовж 30 днів, як того вимагає закон.

Новий закон передбачає оприлюднення документів Міністерства юстиції, пов'язаних із покійним фінансистом, якого у 2019 році звинуватили у торгівлі неповнолітніми та сексуальних злочинах. Закон включає розслідування, журнали польотів, угоди про імунітет, внутрішні листування та інші дані, включаючи обставини смерті Епштейна у в'язниці.

Однак наразі залишається незрозумілим, коли ці матеріали буде представлено громадськості.

«Я попросив спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тюна підтримати цей законопроєкт, і завдяки цьому голосування в Конгресі було майже одностайним на його користь», – зазначив Трамп.

Він також повідомив, що Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, пов'язаних із Епштейном.

Як стверджує Трамп, Епштейн «був демократом усе життя», «передавав тисячі доларів політикам-демократам» і мав зв’язки з «багатьма відомими фігурами Демократичної партії».

Джеффрі Епштейн — американський фінансист, який створив мережу впливових знайомств серед політиків, бізнесменів і науковців. Його судили за торгівлю людьми та насильство. У 2019 році він був знайдений мертвим у в’язниці, офіційно причина — самогубство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.