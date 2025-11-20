  1. У світі

Справа Епштейна: Трамп підписав закон про розсекречення всіх файлів

08:30, 20 листопада 2025
Дональд Трамп підписав закон про оприлюднення матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.
Справа Епштейна: Трамп підписав закон про розсекречення всіх файлів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп підписав закон, що зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити документи у справі засудженого покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє Reuters.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді під час пресконференції підтвердила, що Міністерство юстиції оприлюднить матеріали, пов’язані з Епштейном, упродовж 30 днів, як того вимагає закон.

Новий закон передбачає оприлюднення документів Міністерства юстиції, пов'язаних із покійним фінансистом, якого у 2019 році звинуватили у торгівлі неповнолітніми та сексуальних злочинах. Закон включає розслідування, журнали польотів, угоди про імунітет, внутрішні листування та інші дані, включаючи обставини смерті Епштейна у в'язниці.

Однак наразі залишається незрозумілим, коли ці матеріали буде представлено громадськості.

«Я попросив спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тюна підтримати цей законопроєкт, і завдяки цьому голосування в Конгресі було майже одностайним на його користь», – зазначив Трамп.

Він також повідомив, що Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, пов'язаних із Епштейном.

Як стверджує Трамп, Епштейн «був демократом усе життя», «передавав тисячі доларів політикам-демократам» і мав зв’язки з «багатьма відомими фігурами Демократичної партії».

Джеффрі Епштейн — американський фінансист, який створив мережу впливових знайомств серед політиків, бізнесменів і науковців. Його судили за торгівлю людьми та насильство. У 2019 році він був знайдений мертвим у в’язниці, офіційно причина — самогубство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]