Послы G7 советуют отменить поправки Лозового и поручить САП делать запросы на экстрадицию депутатов, — официальная позиция

Послы Большой семерки еще раз сообщили, что необходимо отменить поправки Лозового и добавили о необходимости разрешить САП «запрашивать экстрадицию плюс инициировать расследование против парламентариев».

Источник фото: vkksu.gov.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», послы стран «Большой семерки» (G7) в письме к спикеру Руслану Стефанчуку отметили необходимость отменить в Уголовном процессуальном кодексе ограничения сроков досудебного расследования до сообщения о подозрении, «чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел». То есть так называемые «поправки Лозового».

Тогда же, в конце ноября, они сообщили, что следует принять законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора по номеру 10060.

Вечером 5 декабря послы на своей странице в соцсети Х (бывший Твиттер) снова повторили свой месседж.

«Послы G7 внимательно следят за реформой САП. Для укрепления антикоррупционных усилий мы рекомендуем взять за основу текущий проект и отменить поправки Лозового, защитить юрисдикцию САП/НАБУ и разрешить САП запрашивать экстрадицию + инициировать расследование против парламентариев», - подчеркнули в сообщении.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности собрался дважды в отношении законопроекта 10060 об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), который был внесен по требованию международных партнеров в сентябре Кабмином за подписью министра юстиции Дениса Малюськи.

Сначала Комитет решил воспользоваться правом разработать по собственной инициативе доработанный законопроект по этому вопросу «об усовершенствовании положений законодательства о деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры» и именно его вынести на рассмотрение парламента.

Однако такое решение Комитета не понравилось общественным активистам и некоторым членам Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики. Вскоре в «правоохранительном» Комитете передумали и рекомендовали принять в первом чтении именно «кабминовский» текст.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала, как Специализированную антикоррупционную прокуратуру планируют отделять от Офиса Генпрокурора по законопроекту №10060.

Автор: Наталя Мамченко

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